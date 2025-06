DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 7,00 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 7,00 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,91 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.336 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. 13,50 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 48,00 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,596 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

