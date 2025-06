DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 6,96 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 2,0 Prozent auf 6,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 6,90 EUR. Bei 6,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 203.652 Stück.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,15 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,70 Prozent.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,596 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats