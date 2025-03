DEUTZ Aktie News: DEUTZ zieht am Mittag deutlich an

Kursverlauf

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 13,6 Prozent auf 6,61 EUR.

Das Papier von DEUTZ legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 13,6 Prozent auf 6,61 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,98 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.262.433 Stück gehandelt.

Bei 7,11 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,49 Prozent. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,129 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 430,40 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 516,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von DEUTZ rechnen Experten am 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,381 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

thyssenkrupp-Aktie nach Bericht über Marinesparte unter Druck

Erste Schätzungen: DEUTZ legt Quartalsergebnis vor

Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Montagmittag