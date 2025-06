DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,97 EUR.

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 6,97 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 6,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231.821 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Abschläge von 47,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,60 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 489,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 454,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

