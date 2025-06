DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 6,98 EUR nach.

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 6,98 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,98 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,01 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.951 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 12,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 47,85 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je DEUTZ-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,60 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 489,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,596 EUR je Aktie.

