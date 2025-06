DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 7,02 EUR.

Die DEUTZ-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,02 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 382.420 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 11,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 30.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,07 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent auf 489,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

