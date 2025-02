DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 5,37 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,37 EUR nach oben. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 5,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.362 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,41 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,37 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,129 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,45 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 430,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 516,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,67 Prozent verringert.

DEUTZ dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,381 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

