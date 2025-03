DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag tiefrot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,9 Prozent auf 6,64 EUR.

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 5,9 Prozent auf 6,64 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,57 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,66 EUR. Bisher wurden heute 5.326.646 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 45,18 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,129 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,45 EUR an.

Am 07.11.2024 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 430,40 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 516,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte DEUTZ am 20.03.2025 präsentieren. Am 30.04.2026 wird DEUTZ schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2024 0,381 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

