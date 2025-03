DEUTZ Aktie News: DEUTZ fällt am Donnerstagmittag tief

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 13,3 Prozent auf 5,89 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 13,3 Prozent auf 5,89 EUR. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 5,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.727.408 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 25,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 61,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 7,45 EUR.

Am 07.11.2024 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 430,40 Mio. EUR, gegenüber 523,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,74 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte DEUTZ Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte DEUTZ möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,385 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Ausblick: DEUTZ stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Steyr Motors-Aktie mit Kursachterbahn: Gewinnmitnahmen und geringere Mutares-Beteiligung belasten

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge