DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Mittag ins Minus

So bewegt sich DEUTZ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 4,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die DEUTZ-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 4,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 4,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 164.918 DEUTZ-Aktien.

Bei 6,41 EUR erreichte der Titel am 02.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 38,03 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 27,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,123 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ ebenfalls 0,17 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 430,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 516,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

DEUTZ wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,387 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

