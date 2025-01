DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Dienstagvormittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 4,70 EUR abwärts.

Die DEUTZ-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,70 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,67 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.233 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 36,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 22,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,123 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,17 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 430,40 Mio. EUR, gegenüber 516,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,67 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte DEUTZ die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,387 EUR in den Büchern stehen haben wird.

