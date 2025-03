DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 7,14 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 7,14 EUR. In der Spitze büßte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,00 EUR ein. Bei 7,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 4.617.373 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,138 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,30 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 20.03.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 507,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,622 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

