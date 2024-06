DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 6,12 EUR nach oben.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 6,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,07 EUR. Bisher wurden heute 138.217 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 6,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 3,62 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,202 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 8,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 30.04.2024. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,19 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,08 Prozent auf 454,70 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 517,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte DEUTZ Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DEUTZ-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,666 EUR je DEUTZ-Aktie.

