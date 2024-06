DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Mittag

DEUTZ im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 5,71 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 5,71 EUR. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 5,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.048 DEUTZ-Aktien.

Bei 6,35 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 10,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 36,29 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,19 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 454,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 517,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von DEUTZ veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,670 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

