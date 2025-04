DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 6,77 EUR.

Das Papier von DEUTZ legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 6,77 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,05 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 819.042 Stück.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,44 Prozent. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 85,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,60 EUR angegeben.

Am 20.03.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 507,80 Mio. EUR, gegenüber 523,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,94 Prozent präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

