DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 39,94 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,94 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 39,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 284.548 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 47,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 15,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (35,82 EUR). Mit Abgaben von 10,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,14 EUR aus.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

