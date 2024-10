DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büßt am Vormittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 39,02 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 39,02 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 38,98 EUR. Bei 39,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 70.894 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,53 Prozent. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,20 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,09 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,94 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

