DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 38,72 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 38,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,27 EUR. Bei 38,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 957.870 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,93 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,63 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20,25 Mrd. EUR, gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,19 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Expertenmeinungen zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Mai 2024

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer