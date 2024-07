DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Donnerstagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,72 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,72 EUR. Bei 39,86 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 281.390 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 9,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,49 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert zum Ende des Mittwochshandels