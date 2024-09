DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,22 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 39,22 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,74 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.168.799 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 16,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (35,82 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,67 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,09 Mrd. EUR umgesetzt.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

