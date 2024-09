DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 38,94 EUR ab.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 38,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,74 EUR. Bei 38,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 72.409 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,78 Prozent. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,49 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,96 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

