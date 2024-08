DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag gesucht

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 37,09 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 37,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 37,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,65 EUR. Bisher wurden heute 634.565 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. 26,80 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,49 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent gesteigert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

