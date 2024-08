DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag schwächer

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 35,97 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 35,97 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,96 EUR aus. Bei 36,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 808.417 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR an. Gewinne von 30,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,95 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Aktie aus.

