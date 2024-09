DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 39,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.330.278 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,82 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 8,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,14 EUR an.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,09 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

