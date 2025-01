DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag gestärkt

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 33,32 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 33,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 33,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,08 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 80.505 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,67 EUR erreichte der Titel am 26.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,03 EUR. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,64 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

