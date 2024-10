DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 37,85 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 37,85 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,78 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,27 EUR. Bisher wurden heute 364.519 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 19,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (35,82 EUR). Mit Abgaben von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,14 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

