DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Dienstagvormittag ausgebremst

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 40,59 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 40,59 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,55 EUR. Mit einem Wert von 40,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 34.154 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. 15,90 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,49 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,25 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten