DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,02 EUR.

Mit einem Wert von 39,02 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 39,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 345.169 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 13,45 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,00 EUR.

Am 30.04.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,25 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DHL-Aktie rot: DHL erteilt Abspaltung des deutschen Brief- und Paketgeschäfts eine Absage

Juni 2025: So schätzen Experten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein