DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 37,78 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 37,78 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,65 EUR nach. Bei 37,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 595.387 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 24,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 4,62 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,63 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,00 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

