DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büßt am Mittwochvormittag ein

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 39,65 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 39,65 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.400 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,61 Prozent. Bei einem Wert von 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,14 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,71 Prozent auf 20,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

