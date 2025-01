DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,49 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,49 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 35,50 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,32 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,42 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 82.389 Aktien.

Bei einem Wert von 45,67 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 22,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,50 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,40 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

