DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,11 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,11 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 38,10 EUR. Bei 38,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 277.712 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 6,01 Prozent Luft nach unten.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent gesteigert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,95 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

