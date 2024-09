DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 38,88 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 38,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 224.833 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,03 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,96 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

