DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 37,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 37,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,11 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,71 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 750.605 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 16,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 19,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,25 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent auf 22,70 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2025 aus.

