Tilray-CEO sieht in der EVALI-Erkrankung eine Chance für Cannabis

• CDC forscht weiter an Ursachen der Krankheit• Gestreckte THC-Liquids unter Verdacht• Darum wertet Tilray-CEO die Situation als Chance

Die Verbindung zwischen E-Zigaretten und tödlicher Lungenerkrankung

Der Konsum von E-Zigaretten, besser gesagt das Vaping, zu Deutsch Dampf einatmen oder inhalieren, ist nach Untersuchungen der US-Gesundheitsbehörde ursächlich für eine neue Lungenkrankheit. Die sogenannte e-cigarette or vaping product use-associated lung injury, kurz EVALI, wird bisher für 39 Todesfälle und 2.051 Erkrankte verantwortlich gemacht, Stand 5. November 2019. Die Fälle erstrecken sich über 24 Bundesstaaten in den USA, in Europa und anderen Ländern sind jedoch noch keine bekannt. Welcher Inhaltsstoff genau zu der Lungenkrankheit führt, ist derzeit noch nicht ganz klar, es wird daher weiterhin von Ärzten daran geforscht. Bisher wird allerdings eine Verbindung zu THC-haltigen Liquids hergestellt. Mit dieser Flüssigkeit werden die E-Zigaretten befüllt. Sie kann je nach Vorliebe und Geschmack vom Konsumenten ausgesucht werden. Die Liquids können das Cannabinoid THC enthalten: Dabei wird es zu den Liquids in Form von Öl hinzugefügt. Das deutsche BfR geht von einer fälschlichen Verwendung des Öls in den USA aus, denn in den USA wird THC-Öl mit Vitamin-E-Acetat gestreckt.

Ein Vitamin unter Verdacht, EVALI auszulösen

Ein möglicher Krankheitserreger könnte also dieses Vitamin-E-Acetat sein. Es wird normalerweise in Kosmetika verwendet, kommt aber nun auch in THC-haltigen Vaping-Produkten vor. Dr. Anne Schuchat, stellvertretende Geschäftsführerin der US-Seuchenschutzbehörde CDC, berichtete persönlich bei einer Telefonkonferenz über die Ergebnisse von 29 Lungengewebeproben - alle wiesen das unter Verdacht stehende synthetische Vitamin-E-Derivat auf. Außerdem wurde bei 23 der getesteten Gewebeproben THC nachgewiesen, in 16 Fällen Nikotin. Infolgedessen gehen die Experten von mehreren möglichen Ursachen aus. Auch die Vaporizer selbst, also die E-Zigaretten oder Inhalationsgeräte, werden auf schädliche Inhaltsstoffe untersucht.

Auch THC könnte die Ursache sein

Laut CDC berichten viele Patienten, gezielt THC - das psychoaktive Cannabinoid von Marihuana - inhaliert zu haben. Die CDC verdächtigt vor allem die auf der Straße, in Form von Liquid verkauften THC-Produkte als Quelle der Krankheit. Öle eignen sich generell nicht für den Einsatz als Liquid, hinzu kommt noch der teilweise immer noch illegale Inhaltsstoff THC. Die Experten gehen davon aus, dass die THC-Öle von Dealern mit dem umstrittenen Vitamin-E-Acetat gestreckt werden. Das THC ist also nicht mehr "rein". Gerade deshalb sollte von informellen Verkäufern wie Freunden oder Bekannten, wo die genauen Inhaltsstoffe für den Verbraucher nicht nachvollziehbar sind, die Droge nicht abgekauft werden.

Tilray-CEO sieht in Vaping-Krankheit dennoch einen Vorantreiber der Cannabis-Legalisierungen

Tilray-CEO Brendan Kennedy geht in einem Interview mit CNBC davon aus, dass die Lungenkrankheit EVALI die USA und andere Länder dazu veranlassen könne, die Legalisierung von Marihuana voranzutreiben. Denn bei geprüften und offiziell zugelassen Stoffen besteht die Chance, weitestgehend jede Streckung oder Verunreiningung der Droge auszuschließen. Das wiederum könnte das mit dem Vitamin und THC assoziierte EVALI eliminieren.

Tilray ist ein GMP-zertifiziertes, kanadisches Unternehmen, das medizinisches Cannabis an Institutionen und Patienten in Kanada, Europa, Australien und Lateinamerika liefert. Der CEO Kennedy erzählte Closing Bell: "Alle von uns produzierten Produkte, sowohl in Kanada, als auch weltweit, werden gründlich von kanadischen Organisationen wie Health Canada und anderen ausländischen Institutionen getestet. Man könnte argumentieren, dass diese Vaping-Krise zu vermehrten Legalisierungen führt." Möglicherweise würde der Cannabiskonsum dadurch sicherer für die Endverbraucher werden. Bereits in den letzten Monaten riefen Marihuana-Befürworter erneut zu weiteren Legalisierungen der Droge auf.

Das rät CDC

Die CDC rät Konsumenten mit dem Vaping aufzuhören. Das gilt insbesondere für Liquids, die THC enthalten und auf der Straße gekauft werden. Bis wirklich geklärt wurde, inwiefern Vitamin-E-Acetat oder der Wirkstoff THC etwas mit den Erkrankungen zu tun haben, sollten Verbraucher keine weiteren E-Zigaretten und Liquids, bei denen diese Inhaltsstoffe vorkommen, kaufen oder verwenden.

Konsumenten von Vitamin-E-Acetat müssen allerdings nicht in Panik verfallen. Schuchat betont, dass es einen deutlichen Unterschied macht, ob der Stoff auf die Haut aufgetragen, geschluckt oder inhaliert wird. Beim Auftragen auf die Haut oder dem Schlucken des Mittels sind soweit keine gefährlichen Nebenwirkungen bekannt. In Deutschlnd ist außerdem die Zugabe von THC und Vitamin-E-Acetat zu den Liquids der E-Zigaretten verboten.

