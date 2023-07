Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Microsoft, Alphabet, AMC, Spotify und Snap)

Trading-Blog Roland Jegen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



AMC Entertainment Tesla Microsoft NVIDIA Carvana C3.ai Visa Snap Meta Sirius XM Holdings

Die Microsoft-Aktie steigt um 1,7 % im Vorfeld der heute nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen. Das Unternehmen hat sich dank seines diversifizierten Geschäftsmodells als widerstandsfähiger erwiesen als seine Big-Tech-Konkurrenten und scheint sich einen frühen Vorsprung im Rennen um die Vorherrschaft bei der künstlichen Intelligenz zu verschaffen. Es wird erwartet, dass die Gewinne so schnell wie seit 18 Monaten nicht mehr wachsen werden, da sich die Umsatzzahlen verbessert haben und die Kosten besser im Griff sind. Die Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens verarbeitet bereits KI-Workloads, und das Unternehmen hat kürzlich Preispläne für seine ersten kommerziellen KI-Tools vorgestellt, was zeigt, dass es bereit ist, Geld zu verdienen. Dennoch haben die Anleger der Bewertung von Microsoft noch keinen großen Wert beigemessen. Inzwischen sind die Märkte zuversichtlicher denn je, dass Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard abschließen wird, auch wenn das Unternehmen die Frist verlängern musste, um die letzten regulatorischen Hürden zu überwinden.

Alphabet steigt um 0,9 % und berichtet ebenfalls nach Börsenschluss. Das Unternehmen ist seit Jahresbeginn um fast 36 % gestiegen, hat aber aufgrund seiner Abhängigkeit von der Werbung und seines Versagens, die Märkte davon zu überzeugen, dass KI eine Chance und keine Bedrohung ist, schlechter abgeschnitten als seine Big-Tech-Rivalen und der breitere Nasdaq 100. Dies sollte ein Wendepunkt sein, da die Gewinne zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder steigen werden. Das Umsatzwachstum beginnt sich zu beschleunigen, da sich die Umsatzzahlen verbessern, aber der Werbemarkt bleibt anfällig. Google Cloud wird die Anleger erfreuen, wenn das Unternehmen das zweite Quartal in Folge Gewinne erzielen kann, was genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, da die Branche unter einer Verlangsamung der Ausgaben leidet. Alphabet muss beweisen, dass es im Bereich der künstlichen Intelligenz führend sein kann und die Märkte davon überzeugen, dass die Technologie ein Katalysator sein wird, denn die Märkte sind besorgt, nachdem Microsoft der Google-Suchmaschine den Kampf angesagt hat. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Abteilungen DeepMind und Brain zusammengelegt - was künftige Produkteinführungen vorantreiben dürfte - und es hat vor kurzem seinen KI-Chatbot Bard in Europa neu gestartet, nachdem es Sicherheitsbedenken ausgeräumt hatte, und ihn auch in anderen Ländern wie Brasilien eingeführt.

Snap fällt um 1,7 % vor den heutigen Quartalszahlen. Snap ist in diesem Jahr um über 43 % gestiegen, und dieser Wertzuwachs könnte auf die Probe gestellt werden. Wir haben bereits gesehen, dass der Aktienkurs in letzter Zeit von einem Jahreshoch zurückgegangen ist. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 % auf 1,05 Mrd. $ zurückgeht. Es wird erwartet, dass Snap Ende Juni über 395 Millionen täglich aktive Nutzer auf seiner Plattform hatte, 14 % mehr als vor einem Jahr und mehr als die 383 Millionen, die es Ende März hatte. Der Umsatz pro Nutzer bleibt jedoch aufgrund der schwächeren Werbebedingungen unter Druck. Snap ist vor allem auf kleinere und mittelständische Unternehmen ausgerichtet, die durch das zunehmend schwierige Wirtschaftsklima anfälliger sein könnten. Achten Sie auf die Anzeigenpreise, da es hier einige grüne Triebe gibt, obwohl eine Erholung vor Ende des Jahres unwahrscheinlich ist. Snap wird voraussichtlich einen bereinigten Ebitda-Verlust von 61,7 Millionen US-Dollar ausweisen, nach einem Gewinn von 7 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Das wäre der erste Quartalsverlust seit fast zwei Jahren! Das Unternehmen wird auch Barmittel verbrauchen. Das ist besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die Vergleichszahlen nach dem Druck, den wir 2022 auf die Finanzwerte ausübten, einfach sind. Die Aussichten deuten darauf hin, dass im dritten Quartal weitere Verluste und Umsatzrückgänge zu erwarten sind, wobei sich in den letzten drei Monaten des Jahres eine teilweise Erholung abzeichnet.

Meta notiert vor den morgigen Ergebnissen um 1,1 % höher, wobei Mizuho heute Morgen das Kursziel für die Aktie von 280 $ auf 350 $ angehoben hat. Dies könnte ein wichtiges Quartal für Meta werden, und zwar eines, das notwendig sein könnte, um die satten Gewinne, die 2023 nach dem starken Ausverkauf im letzten Jahr verbucht wurden, aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass die Erträge zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder steigen werden, da die Kompensationen ausgeglichen werden und das Unternehmen die Früchte seiner aggressiven Kostensenkungen erntet. Die neue Plattform Threads ist auf dem Vormarsch, da das Unternehmen seine Instagram-Basis nutzt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Meta mit seinen KI-Aussichten für Aufregung sorgen könnte, da es Berichten zufolge die Markteinführung einer kommerziellen Version seines eigenen KI-Modells vorbereitet, das Text, Bilder und Code erstellen kann. Eine vollständige Vorschau wird im Laufe des Tages auf unserer Seite News & Analysis veröffentlicht. Die Meta-Aktie könnte im Vorfeld von den Ergebnissen der Big-Tech-Rivalen und Snap beeinflusst werden.

Spotify fällt um 13,3 %, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal mehr Nutzer als erwartet gewinnen konnte. Die Zahl der Nutzer lag Ende Juni bei 551 Millionen und damit über der Analystenprognose von 526,8 Millionen. Die Zahl der Premium-Abonnenten, die den Großteil der Einnahmen generieren, stieg um 17 % auf 220 Millionen und lag damit ebenfalls über der Schätzung von 216,6 Millionen. Der Umsatz von 3,18 Mrd. EUR lag jedoch knapp unter den erwarteten 3,21 Mrd. EUR, was Fragen zu den Einnahmen aufwerfen könnte. Spotify hat erst diese Woche seine erste Preiserhöhung für Premium-Abonnenten eingeführt. Der Ausblick auf das Abonnentenwachstum im laufenden Quartal war ebenfalls rosiger als erwartet.

Visa fällt um 0,5 % im Vorfeld der heute nach Börsenschluss veröffentlichten Ergebnisse. Die Entschlossenheit der Verbraucher, ungeachtet des Wirtschaftsklimas weiter zu reisen, dürfte die grenzüberschreitenden Transaktionen weiter ansteigen lassen und der Abkühlung der Ausgaben in den USA entgegenwirken. Es wird erwartet, dass Visa im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 8,1 Mrd. USD verzeichnen wird, was einen neuen Rekord darstellen würde, und der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 6,7 % auf 2,11 USD steigen. Das Zahlungsvolumen wird voraussichtlich um 7 % steigen. Es wird erwartet, dass Mastercard bei allen drei Kennzahlen ein schnelleres Wachstum erzielen wird, wenn das Unternehmen im Laufe dieser Woche seine Ergebnisse vorlegt, und wird heute vor der Börsenglocke leicht höher gehandelt.

NVIDIA steigt um 2,7 %. Die Aktie setzt ihre Rallye fort, nachdem Mizuho gestern sein Kursziel auf $530 angehoben hat und sagt, dass der Chiphersteller bis 2027 $300 Milliarden an KI-bezogenen Umsätzen erzielen könnte! Analyst Vijay Rakesh sagte, dass NVIDIA den Markt für KI-Server "dominiert" und dass er davon ausgeht, dass das Unternehmen einen bedeutenden Anteil am Markt behalten wird, auch wenn die Konkurrenz aufholt. Der Broker sagte, dass NVIDIA in diesem Jahr 25 bis 30 Milliarden Dollar an KI-Einnahmen erzielen könnte.

Tesla fällt um 0,5 %. Der Elektroautohersteller gab gestern in einem Zulassungsantrag bekannt, dass er im zweiten Quartal 2023 Fahrzeuge im Wert von 7,9 Mrd. USD außerhalb seiner beiden größten Märkte in den USA und China verkauft hat, gegenüber nur 3,5 Mrd. USD im Vorjahr. Das bedeutet, dass das Unternehmen 31,5 % seiner Verkäufe außerhalb dieser beiden Märkte tätigte, während es vor einem Jahr nur 20,7 % waren. Diese Enthüllung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der indonesische Minister für die Koordinierung von Investitionen und maritimen Angelegenheiten angekündigt hat, dass er am 3. August mit CEO Elon Musk zusammentreffen will, kurz nachdem die Anreize für die Elektrofahrzeugindustrie fertiggestellt wurden.

Die Aktien von AMC Entertainment sind weiterhin volatil: Die Aktie fällt um 11,5 %, nachdem sie gestern um 33 % gestiegen war. Die APE-Vorzugsaktien sind um 2,5 % gefallen, nachdem sie gestern ebenfalls an Boden verloren hatten. Die starken Bewegungen sind eine Reaktion darauf, dass ein Richter im US-Bundesstaat Delaware den vom Unternehmen vorgeschlagenen Deal blockiert hat, bei dem AMC den Inhabern von Stammaktien im Gegenzug für die Zustimmung zu seinen Plänen, APE-Aktien in Stammaktien umzuwandeln, Geld gezahlt hätte, was die Hoffnungen derjenigen, die auf Arbitrage setzen, zunichte gemacht hätte. Der Richter bezeichnete den Vergleich als unfair, weil damit künftige Rechtsansprüche von Vorzugsaktionären abgegolten würden, von denen einige nicht in die Klage einbezogen waren. AMC hat den Vergleich nun so umgestaltet, dass er nur auf die Rechte der an der Klage Beteiligten verzichtet, um den Bedenken des Richters Rechnung zu tragen. AMC hat erklärt, dass es "entscheidend" sei, die Angelegenheit zu klären, und warnte, dass das "Risiko eines finanziellen Zusammenbruchs nicht abwegig" sei.

