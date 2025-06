Die Reaktion der BMW-Aktie auf einen Insidertrade

Aktien wechseln den Besitzer

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 30.05.2025 informiert. Die Transaktion wurde am 02.06.2025 publik gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 30.05.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. Im Endeffekt sprang die BMW-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. In der Summe wechselten via FSE 6.466 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 43,40 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 541.910.784 Wertpapiere.

Redaktion finanzen.net