Die Reaktion der Mountain Alliance-Aktie auf einen Insidertrade

Depot umstrukturiert

Directors' Dealings brachten jüngst die Mountain Alliance-Aktie in Bewegung.

Bei Mountain Alliance kam es am 22.11.2023 zu einem Insidertrade. Am 24.11.2023 wurde der Handel mit Mountain Alliance-Anteilen gemeldet. Aufsichtsrat Wild, Daniel stockte am 22.11.2023 sein Investment in Mountain Alliance-Aktien auf. Wild, Daniel erstand 600 Aktien zu je 2,70 EUR. Bei der Mountain Alliance-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,46 EUR.

Bei der Mountain Alliance-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,60 EUR. Mountain Alliance ist derzeit am Markt 18,59 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 6.885.580 Aktien.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 27.10.2023 statt. Wild, Daniel fügte 760 Anteile zu jeweils 2,48 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net