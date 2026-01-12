Die Top 5-Performer 2025 im DAX: Hier sehen Analysten auch 2026 weiter Luft nach oben?

Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX beendet Handel im Plus -- Wall Street letztlich höher -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Apple-KI-Deal bringt Alphabet über 4 Billionen USD Börsenwert. Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik. Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung". Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen. QIAGEN: Punktlandung 2025 und optimistischer Ausblick auf 2026.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
KI-Boom: Sind Sie in die NVIDIA-Aktie investiert?