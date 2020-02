Neues Apple-Patent zeigt innovatives iMac-Design

• Apple hat ein neues Patent angemeldet• Die Entwickler planen einen iMac aus Glas• Der iMac soll mit einer Docking-Station für das MacBook ausgestattet werden

Die Zukunft des iMac

Die Entwickler von Apple lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Unter der Nummer 20200026327 reichte das Unternehmen kürzlich einen Patentantrag ein, der zeigt, wie die Zukunft der Mac-Rechner aussehen könnte. Denn geht es nach den Entwicklern, besteht der beliebte Apple Computer künftig aus einem einzigen Teil.

Ein Rechner aus Glas

Bislang bestehen die Gehäuse der Apple Rechner fast ausnahmslos aus Aluminum, doch das soll sich laut dem neuen Patent in Zukunft ändern. Unter der Überschrift "elektronisches Gerät mit Glas­ge­häu­se" meldete Apple das Patent für eine neue Computer-Konstruktion an, welches einen ersten interessanten Einblick in die Apple-Pläne für einen neuen iMac erlaubt. Was zunächst nicht sonderlich spektakulär klingt, lässt jedoch spätestens bei einem Blick auf die Abbildungen staunen. Denn Apple plant, das Gehäuse eines All-in-One-Rechners aus einem ein­zi­gen Stück Glas zu fertigen.

Die besondere Glas-Konstruktion

Das Besondere der Patentanmeldung ist das außergewöhnliche Design des Computers. Neben dem Display und den anderen Computer-Bauteilen, sollen auch die Peripheriegeräte fest in das Design mit eingebunden werden. Die Abbildungen zeigen noch eine weitere Besonderheit. Bei dem geplanten Mac soll es sich um eine einzige Glasscheibe handeln, die sich am unteren Ende der Horizontale wölbt. Genau an dieser Stelle finden Tastatur und Touchpads ihren Platz. Damit die Konstruktion auf einem Tisch auch Halt findet, ist auf der Rückseite eine Keil-Konstruktion vorgesehen, die weitere notwendige Elektronik verstecken kann.

Eine Docking-Station

Doch Apple hat noch eine weitere Besonderheit in den Patentantrag aufgenommen. Wie eine Abbildung zeigt, wird bei der Glas-Konstruktion in der unteren Mitte eine Lücke freigelassen, welche als eine Art Docking-Station für ein MacBook genutzt werden kann. Das Apple-Laptop kann so in die Lücke geschoben und angeschlossen werden, um die Tastatur des MacBooks nutzen zu können, während die Inhalte auf dem großen Display dargestellt werden. Die letzte Abbildung des Patentantrags zeigt, dass die untere Hälfte der Glas-Konstruktion flexibel gestaltet ist und sich vollständig hochklappen lässt.

