Heute im FokusZolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Gold und Silber in der Nähe ihrer Allzeithochs. Volkswagen steigert Verkäufe - E-Autos ziehen stark an. TRATON mit Absatzrückgang im dritten Quartal. Gerresheimer: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden. Energiekontor hat Gewinnprognose drastisch gesenkt. Frankreich: Macron will neuen Premierminister ernennen. SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit.
