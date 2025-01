Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Exasol-Aktie

Meldepflicht nachgekommen

Die Exasol-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Für den 09.01.2025 wurde bei Exasol ein Insiderdeal gemeldet. Exasol meldete den Insiderdeal am 10.01.2025. PEN GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Exasol-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 09.01.2025 400.000 Aktien zu je 2,50 EUR erworben. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Exasol zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 5,60 Prozent auf 2,65 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Exasol-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,40 Prozent auf 2,79 EUR. In der Summe wechselten via FSE 1.826 Exasol-Aktien den Besitzer. Die Exasol-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 70,98 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 26.584.404 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von PEN GmbH am 07.01.2025 verzeichnet. PEN GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 114.638 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 2,40 EUR.

Redaktion finanzen.net