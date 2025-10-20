Diginex Aktie News: Diginex gewinnt am Nachmittag kräftig
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diginex. Zuletzt ging es für das Diginex-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,1 Prozent auf 15,85 USD.
Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Diginex zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 15,85 USD. Bei 17,67 USD markierte die Diginex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 17,67 USD. Bisher wurden via NASDAQ 85.170 Diginex-Aktien gekauft oder verkauft.
