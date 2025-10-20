DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.998 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
Aktie im Blick

Diginex Aktie News: Diginex gewinnt am Nachmittag kräftig

20.10.25 16:08 Uhr
Diginex Aktie News: Diginex gewinnt am Nachmittag kräftig

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diginex. Zuletzt ging es für das Diginex-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,1 Prozent auf 15,85 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Diginex Limited Registered Shs
12,10 EUR -0,50 EUR -3,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Diginex zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 15,85 USD. Bei 17,67 USD markierte die Diginex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 17,67 USD. Bisher wurden via NASDAQ 85.170 Diginex-Aktien gekauft oder verkauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

