Directors' Dealings bei DATAGROUP SE: Führungskraft weitet Engagement aus

Zum 24.05.2023 wurde bei DATAGROUP SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die BaFin wurde am 26.05.2023 über die Transaktion informiert. Baresel, Andreas, Vorstand, kaufte am 24.05.2023 DATAGROUP SE-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 500 Aktien zum Preis von jeweils 55,95 EUR den Besitzer. Das Papier von DATAGROUP SE gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,20 Prozent auf 56,30 EUR abwärts.

Die DATAGROUP SE-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 55,10 EUR. Am Markt ist DATAGROUP SE aktuell 458,21 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 8.331.000.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 24.05.2023 statt. DATAGROUP SE-Laukemann, Dr. Sabine Vorstand holte sich 17 Aktien für je 56,30 EUR ins Depot.

