Directors' Dealings bei MBB SE: Führungskraft kauft zu

Kürzlich kam es bei MBB SE zu Directors' Dealings. Die Publikation des Deals fand am 06.09.2022 statt. MBB Capital Management GmbH, in enger Beziehung bei MBB SE, fügte am 01.09.2022 1.453 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 97,51 EUR aufgerufen. Mit einem Wert von 95,50 EUR bewegte sich die MBB SE-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die MBB SE-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 97,10 EUR. Der Börsenwert von MBB SE beläuft sich unterdessen auf 578,61 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 5.898.110 Anteilsscheine beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von MBB Capital Management GmbH wurde am 07.07.2022 erfasst. Für einen Preis von jeweils 105,69 EUR erwarb MBB Capital Management GmbH 1.251 Aktien.

Redaktion finanzen.net