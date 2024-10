Directors' Dealings bei MHP Hotel: Führungskraft weitet Engagement aus

Insidertrade im Blick

MHP Hotel veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 04.10.2024 wurden bei MHP Hotel Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.10.2024 ein. 888 RealeState GmbH, in enger Beziehung bei MHP Hotel, fügte am 04.10.2024 5.001 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 1,15 EUR aufgerufen. Die MHP Hotel-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,70 Prozent auf 1,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von MHP Hotel nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 5,40 Prozent auf 1,18 EUR. MHP Hotel verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 48,78 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 43.171.600 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei MHP Hotel ergab sich am 20.10.2021. MHP Hotel-GMH Immobilien GmbH in enger Beziehung hatte das eigene Portfolio um 28.000 Papiere zu je 1,20 EUR aufgestockt.

