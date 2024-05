Directors' Dealings bei publity: Insider ersteht weitere Anteile

Insider Portfolio

Bewegung bei publity: So änderte ein Insider sein Portfolio.

publity meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 22.05.2024. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 27.05.2024. Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung bei publity, fügte am 22.05.2024 61.188 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 5,72 EUR aufgerufen. Die publity-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 10,70 Prozent auf 5,60 EUR.

Die publity-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,02 EUR. Die Marktkapitalisierung von publity beläuft sich aktuell auf 84,80 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 14.876.500 Aktien frei am Markt gehandelt.

Neon Equity Invest GmbH tätigte zuvor am 29.04.2024 einen Insidertrade. Zu jeweils 6,52 EUR kaufte Neon Equity Invest GmbH 50 Anteile.

Redaktion finanzen.net