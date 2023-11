Directors' Dealings bei SAP SE: Führungskraft verkauft Anteile

Depotänderung

Wie sich die SAP SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 21.11.2023 tätigte bei SAP SE eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Der Aktien-Deal wurde am 22.11.2023 bekannt gemacht. Im Portfolio von SAP SE-Aufsichtsrat Westphal, Dr. Rouven kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft stieß am 21.11.2023 3.500 Aktien zu je 140,00 EUR ab. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 0,30 Prozent auf 139,26 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,00 Prozent auf 140,58 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im Tagesverlauf 7.198 Stück gehandelt. Die Marktkapitalisierung von SAP SE beläuft sich aktuell auf 163,10 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 1.169.699.968 Aktien im Streubesitz.

Der vorherige Insidertrade mit SAP SE-Aktien wurde am 25.10.2023 verzeichnet. Stengele, Helmut, Aufsichtsrat, verkaufte 13 Papiere zu jeweils 125,64 EUR.

Redaktion finanzen.net