SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 252,10 EUR.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 252,10 EUR nach. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 251,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 257,45 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 739.485 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 11,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 292,11 EUR an.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

