SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 246,55 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 246,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 245,65 EUR aus. Bei 248,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 262.037 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (176,72 EUR). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 39,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,11 EUR.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.

